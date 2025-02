A consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro de 2025 está aberta desde a última sexta-feira (21). No Acre, um total de 307 contribuintes serão beneficiados com R$ 1.167.849,52 em restituições.

O valor deve ser depositado nas contas até o dia 28 desse mês, e faz parte do pagamento total de R$ 314.379.905,82, destinado a 105.919 contribuintes de todo o país.

O contribuinte pode consultar a situação da sua restituição no site da Receita Federal, na aba Meu Imposto de Renda, ou por meio de aplicativo móvel para aparelhos celulares. Em caso de erro nos dados bancários, será possível realizar o agendamento do crédito por até um ano, por meio do Banco do Brasil.

Caso o contribuinte não resgate a restituição no prazo de um ano, deverá solicitar o valor não resgatado diretamente no Portal e-CAC da Receita Federal.