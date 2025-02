LTA Américas 2025: jogos, formato e times brasileiros no torneio regional

Antes de mais nada, a LTA se trata de um sucessor espiritual do antigo CBLOL (Campeonato brasileiro de League of Legends). Todavia, apesar de contar com equipes que participaram do torneio brasileiro, a LTA não se limita apenas aos times do Brasil, além de possuir um novo formato e apresentar um modelo diferente de competição, em relação ao que se via no CBLOL. A LTA é uma liga regional que abrange equipes do Brasil, América do Sul, América do Norte e América Central.