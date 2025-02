LTA Sul 2025: clubes latinos desbancam brasileiros por playoffs

Os playoffs do 1º Split da LTA serão realizados de 15 a 23 de fevereiro, no estúdio da Riot Games em São Paulo. Das oito equipes participantes (quatro da LTA Sul e quatro da LTA Norte), somente a campeã irá para o First Stand, o primeiro campeonato internacional da temporada 2025, marcado para ocorrer em Seul, na Coreia do Sul, de 10 a 16 de março.