LTA Sul 2025: criticado, Dynquedo anuncia aposentadoria por desmotivação

O meio Matheus “Dynquedo”, tricampeão brasileiro de League of Legends, surpreendeu nesta quarta-feira ao anunciar aposentadoria do cenário competitivo. Ele deixa de representar a paiN Gaming na LTA Sul depois de ser duramente criticado pelo desempenho no 1º Split deste ano, especialmente na derrota da equipe para a norte-americana 100 Thieves nos playoffs unificados com a LTA Norte.