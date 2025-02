Lula continua como o mais competitivo entre os possíveis postulantes à presidência em 2026

Ainda que as últimas pesquisas de opinião pública realizadas no último mês de janeiro tenham registrado um déficit de popularidade em relação ao governo federal e ao próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a última delas, publicada nesta segunda-feira (3), revela que o atual mandatário ainda é o mais competitivo entre os possíveis postulantes à presidência da República nas eleições de 2026.

É o que revela a pesquisa do Instituto Quaest, o qual, pela primeira vez incluiu o nome do cantor sertanejo Gustavo Lima como um possível candidato. Afinal, no final do ano passado, o artista manifestou o desejo de vir a disputar o mandato.

Os números apontaram que Lula teria entre 28% a 33% a depender de quem seja o adversário direto. No caso de ser o cantor sertanejo, a disputa ficaria 18% a 33% para Lula.

O Quaest também incluiu na disputa os nomes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do influencer Pablo Marçal (PRT), do deputado Eduardo Bolsonaro (PL), ex-ministro Ciro Gomes (PDT), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo e de Ronaldo Caiado, governador de Goiás (União).

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi incluído na lista, segundo o Instituto, por ele estar inelegível até 2030.

No cenarío 1, Lula tem 30%; Tarciso de Fretas 13%; Pablo Marçal 11%; Ciro Gomes 9%; Romeu Zema 3%; Ronaldo Caiado 3%,e Indecisos 5%; Não sabem ou não vão votar 14%.

No cenário 2, Lula tem 18%; Gustavo Lima 12%; Pablo Marçal 12%; Eduardo Bolsonaro 10%; Ciro Gomes 9%, Romeu Zema 5%; Roaldo Caiado 3%, e Indecisos 5%; Brancos/Nulos/Não vai votar 13%.

Cenário 3, Lula 33%; Gustavo Lima 13%; Pablo Marçal 14%; Ciro Gomes 12%; Romeu Zema 8%; Ronaldo Caiado 4%, e Indecisos 5 %; Brancos/Nulos/Não vai votar 19%.

De acordo com o Quaest, o levantamento foi feito também sobre as intenções de votos em um eventual cenário de segundo turno.

No primeiro, Lula também venceria qualquer um da lista de adversário. Mas no segundo, de novo, é Gustavo que aparece em melhor cenário contra o petista. Lula teria 41% e Lima 35%.