Lula diz que 90% dos beneficiários do Pé-de-Meia passaram de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, nesta segunda-feira (24/2), afirmou que 90% dos beneficiários do programa Pé-de-Meia passaram de ano e, com isso, garantem R$ 1 mil reais do benefício.

“O pagamento da poupança de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia entra amanhã [25/2] na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano. Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira”, destacou Lula.

“Mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola”, disse o presidente.

O pronunciamento do governo Lula é o primeiro depois que a pesquisa Datafolha mostrou queda na popularidade do governo petista, saindo de 35%, em dezembro, para 24%, em fevereiro.

De olho em 2026, o presidente Lula tenta reverter a reprovação com o intuito da reeleição com a divulgação e ampliação de medidas populares, como é o caso do Pé-de-Meia e a Farmácia Popular.

O governo Lula prepara o pagamento da primeira parcela de R$ 1 mil para os alunos que passaram de ano em 2024. Também serão pagos os R$ 200 aos estudantes que concluíram o ensino médio e participaram dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O programa, do Ministério da Educação (MEC), é destinado para alunos do ensino médio inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O benefício funciona como uma espécie de poupança para diminuir a evasão escolar dos jovens em situação de vulnerabilidade social.

Como funciona o Pé-de-Meia

Os beneficiários irão receber os seguintes incentivos:

Inventivo matrícula: R$ 200 pagos anualmente em parcela única;

Incentivo frequência: R$ 1.800 por ano, dividido em nove parcelas;

Incentivo conclusão: R$ 1 mil por ano, pago após aprovação de cada série do ensino médio (totalizando R$ 3 mil);

Incentivo Enem: R$ 200, pago em parcela única.

Farmácia Popular

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, está no centro da discussão a respeito da reforma ministerial prevista pelo governo Lula no primeiro semestre. A expectativa é de que a ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) deixe o cargo para que Alexandre Padilha, hoje no Ministério das Relações Institucionais, assuma o posto.

Em uma das últimas apostas de Nísia, ela divulgou, em Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a total gratuidade do Programa Farmácia Popular. Com isso, todos os 41 itens do programa serão oferecidos de forma gratuita.

No pronunciamento desta segunda, Lula enfatizou a ampliação da gratuidade do progrma.

“Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar a sua medicação numa farmácia conveniada apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas”, afirmou Lula.