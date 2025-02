Lula inicia reforma ministerial com mudanças no núcleo mais próximo de ministros

Com ida de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, o presidente Lula dá início à reforma ministerial fazendo mudanças no núcleo mais próximo de ministros, que despacham do próprio Palácio do Planalto.

A substituição de Nísia Trindade por Padilha na Saúde ainda não foi oficializada, mas já é dada como certa por interlocutores do petista nesta semana. Essa mudança abre espaço para a chegada do Centrão dentro do Planalto. Isso porque para o lugar de Padilha, que comanda a Secretaria de Relações Institucionais, deve ser chamado Silvio Costa Filho, atual ministro de Portos e Aeroportos.