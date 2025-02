Lula lamenta morte da bispa Keila Ferreira, aos 52 anos

Morreu neste sábado (1º/2), aos 52 anos, a bispa Keila Ferreira, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil (CONAMAD) e líder da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Brás, em São Paulo. A causa da morte de Keila foi um infarto.

A morte de Keila Ferreira foi repercutida pelo Palácio do Planalto, que publicou uma nota de pesar no site oficial da presidência da república. No comunicado, a bispa é caracterizada por ser uma “importante liderança das mulheres” além de “referência de fé inabalável e amor genuíno ao próximo”.

“Sua vida foi marcada pelo compromisso incansável em servir, inspirando muitos com seu exemplo e ensinamentos”, continua a nota de pesar, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem era a bispa

Keila Ferreira, nascida na cidade de Campinas (SP), em 3 de abril de 1972, destacou-se pelo fortalecimento de contribuições das mulheres na vertente evangélica da Assembleia de Deus.

Então presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, ela já ocupou cargos de lideranças na Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional (CIBEN), o Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo (CORAFESP) e o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social (IDEAS).

Keila Ferreira também foi responsável pela organização do Encontro Nacional de Esposas de Pastores (ENEP).