“Lula não ganharia de Bolsonaro hoje”, diz Ciro Nogueira à CNN

Presidente nacional do Progressistas (PP), o senador Ciro Nogueira (PI) avalia que, se as eleições fossem realizadas hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teria chances de vitória contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em participação no CNN Entrevistas, Ciro Nogueira, questionado se Lula ganharia de Bolsonaro, disse que a alta rejeição ao governo atual, que atinge 49%, torna inviável uma reeleição do petista no momento.

“Como é que um homem que está com 49% de rejeição pode ganhar uma eleição, gente? Isso não existe. Isso é inviável”, afirmou o senador, ressaltando que o atual quadro político não favorece a continuidade de Lula no comando do país.

Ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e aliado de Lula nos dois primeiros governos, Ciro Nogueira diz que, no atual cenário, político o petista não se colocaria para a disputa com chances de encerrar a carreira com uma derrota nas urnas.

“O Lula hoje, se tivesse uma eleição, ele não seria candidato. Ele sabe disso. Não vai manchar a sua história com a derrota no seu último mandato”, completou Nogueira.

O presidente do PP também destacou que, para que Lula possa se lançar novamente à presidência, seria necessário uma “virada econômica”, algo que, segundo ele, “infelizmente não está nas previsões do que vai acontecer”.

Ao CNN Entrevistas, Ciro Nogueira disse ainda que vê Bolsonaro com mais chances de reverter a inelegibilidade neste momento.

“Antigamente eu achava que beira impossível, eu acho que hoje ela é difícil, mas nós vamos lutar, eu mesmo tenho um projeto que anistia o presidente, mas hoje eu não acho mais impossível”, afirmou.

O senador destacou que o ex-presidente acredita que conseguirá reverter a situação. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder pela realização de uma reunião com embaixadores no Palácio do Alvorada e pelas comemorações do Bicentenário da Independência, às vésperas da eleição. Nas duas ações, eles foi declarado inelegível por dois anos.

“Se isso não ocorrer, nós vamos buscar alternativas, mas a decisão será dele”, acrescentou o presidente do PP.