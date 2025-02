O lutador acreano Bruno Silva, de 29 anos, divide seu tempo entre o ringue e a caridade. O atleta da aula de artes marciais através do projeto social MF Team Jiu-Jitsu de maneira gratuita a mais de um ano para pessoas carentes no bairro Calafate.

As aulas ministradas pelo professor acontecem no polo Geraldo Mesquita, e se iniciou com um pequeno grupo, que hoje somam mais de 35 alunos que, seguindo os passos do professor, já lutaram em campeonatos, até mesmo fora do estado do Acre.

“No ano de 2024 ficamos entre as equipes que mais competiram e conquistaram medalhas no ano, formamos campeões estaduais tanto no masculino quanto no feminino, conseguimos ir lutar o campeonato estadual em Rondônia fomos em 3 atletas e conseguimos trazer 2 medalhas, sendo elas uma de prata que eu conquistei e uma de bronze que um aluno conquistou”, revela ele.

Entretanto, Silva lamenta não receberem apoio para continuar e expandir o projeto, sendo necessário se manter através de doações financeiras e de equipamentos por parte de amigos dele.

A próxima competição que terá representação do projeto social é o BRTL, uma das maiores da região norte, realizado em Porto Velho, com participação do próprio Bruno Silva, que irá lutar na categoria médio, até 84kg. O atleta, que treina Jiu-Jitsu desde 2013, e Kickboxing desde 2015, irá enfrentar o rondoniense Gabriel Mesquita, no próximo dia 6 de fevereiro.

Para aqueles que estiverem interessados em ajudar, basta entrar em contato com o professor, através do telefone (68)99259-1854.

“Apesar de precisar de ajuda eu prefiro que ajudem as crianças e adolescentes do meu projeto social, entrando em contato comigo pelo telefone (68)99259-1854 eles precisam muito mais”, destacou.