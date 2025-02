Luzes misteriosas no céu chamam a atenção de moradores em Maceió e no interior de Alagoas

O homem que gravava chamou outras pessoas para contemplar a passagem das luzes.

Situações semelhantes já foram registradas em outras partes do Brasil e do mundo. Em novembro de 2023, moradores do Paraná e de São Paulo relataram a passagem de um meteoro, que iluminou o céu e foi captado por câmeras de monitoramento. Já em setembro de 2024, um rastro luminoso visto no Nordeste foi identificado como destroços de um satélite reentrando na atmosfera.

Especialistas explicam que essas luzes podem ter diversas origens, como meteoros, lixo espacial ou até reflexos de satélites artificiais. O fenômeno observado nesta sexta-feira ainda não teve uma explicação oficial, mas despertou a curiosidade e encantou aqueles que presenciaram o espetáculo celeste.