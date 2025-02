Mãe de criança de 4 anos atropelada por ônibus ao atravessar rua será indenizada em R$ 200 mil

A mãe do pequeno José Lian Silva dos Santos, que morreu atropelado por um ônibus escolar, em março de 2024, com apenas quatro anos, em Rodrigues Alves, deverá ser indenizada em R$ 200 mil pelo Governo e pela prefeitura do município.

A decisão partiu da Vara Única da Comarca de Rodrigues Alves, que condenou o ente público estadual a pagar R$ 50 mil, e o municipal a indenizar em R$ 150 mil, por danos morais.

De acordo com os autos, um caminhão do município estava estacionado na contramão e obstruiu a visão de motoristas e pedestres, em razão disso,

Ainda segundo os autos, após o acidente o motorista do ônibus saiu do lugar sem prestar socorro à vítima. O juiz responsável pelo caso, Luís Rosa, observou que houve a comprovação da responsabilidade do caminhão do município, que teria bloqueado a visão da criança e também do motorista do ônibus.

O magistrado ainda ressaltou em sua decisão, sobre o trauma e dor causado à família da criança devido sua morte.

“Sobre a dor experimentada pela demandante, nem em mil páginas este magistrado conseguiria explicitá-la. O que se sabe é que: quando uma mãe chora a morte de um filho, todas as mães do mundo choram também, porque uma empatia sobrenatural as unem e fazem delas seres únicos, cujos sentimentos somente elas conseguem traduzir”, escreveu Rosa.