Mãe de Lexa implora por orações pela vida da cantora e da neta

Depois que Lexa usou as redes sociais para fazer um pedido de orações para a filha, Sofia, a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também fez um apelo aos seguidores nesta quarta-feira (5/2).

“Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa”, diz o post de Darling nos stories do Instagram.

Lexa está internada no hospital há 15 dias devido a uma pré-eclâmpsia. No fim de janeiro, ela usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. Grávida de seis meses, a cantora se manifestou publicamente pela primeira vez na última semana, após dar entrada na unidade semi-intensiva da Maternidade Santa Joana.