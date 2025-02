Mãe de Oruam quebra o silêncio e se posiciona sobre prisão do filho

Em entrevista exclusiva à coluna, a mãe do rapper Oruam, Márcia Nepomuceno, falou sobre a primeira prisão do filho, quando o artista foi flagrado fazendo manobras perigosas nas ruas do Rio de Janeiro. Oruam foi preso e liberado após pagar fiança. Na manhã desta quarta-feira (26/2), o cantor voltou a ser alvo da polícia por esconder um traficante, foragido da Justiça, em sua mansão.

Márcia, que até então evitava falar publicamente sobre o ocorrido, expressou sua preocupação com o filho, mas também ressaltou que acredita no aprendizado dele após esse episódio. “Quero muito que o Mauro cresça com essas pancadas. Que entenda que ninguém sobrevive contra o sistema, ainda mais esse nosso”, afirmou ela.