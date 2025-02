Mãe de Virginia Fonseca está de amor novo; saiba quem

Na última terça-feira (28/1), Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, deixou os filhos de cabelo em pé ao revelar que teria um encontro romântico. E foi aí que a curiosidade dos fãs ficou mais forte.

E como jornalista estão de olho em tudo, o colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF, descobriu quem é o eleito da socialite: trata-se do músico, produtor e sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos.

A coluna entrou em contato com a assessoria da influenciadora, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.

Quem é o rapaz?

O novo affair de Margareth Serrão é bem íntimo da família de Leonardo e já esteve em eventos por várias ocasiões, inclusive compartilhando vídeos nas redes sociais.

O rapaz é católico e extremamente apaixonado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro .

. Em contato com o jornalista, ele afirmou que não tem certeza de que o bebê é dele, mas está dando assistência à moça. Quando a criança nascer, Danilo Nascimento fará um exame de DNA .

. Ainda de acordo com o colunista, o relacionamento do mais novo casal do pedaço começou quando ele ainda estava comprometido.

Detalhes do encontro

Na semana passada, Virginia Fonseca revelou que Margareth estava conhecendo um novo rapaz: “Minha cabeça está a milhão. Dona Margareth vai ter um date hoje… Gente, ela vai sair para jantar com um boy e minha cabeça está a milhão. Eu vou colocar para vocês o áudio do meu irmão aqui. Espera aí”, contou.

Na sequência, a influenciadora aproveitou para mostrar que o irmão, William Gusmão, estava dando dicas sobre esse possível relacionamento. “Oi, irmã! Boa noite! Deixa eu te falar, amanhã fiquei sabendo que nossa mãe vai sair de noite em um jantar, né? Então, assim, você começa a se preparar para uma nova realidade, porque as coisas podem mudar facilmente, tá?”, afirmou.