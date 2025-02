Mãe de Virginia Fonseca vira alvo de ataques após posar com o namorado

O namoro de Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, de 59 anos, com o músico, produtor e sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos, não foi bem aceito pelos fãs da influenciadora. Internautas invadiram a última publicação da sogra de Zé Felipe e detonaram o namoro dos dois.

“Esse relacionamento óbvio que tem prazo de validade…. Meu palpite é de 10 a 12 meses, até o novinho conseguir decolar na carreira kkkk”, disse um. “Dar fama para seu presente de Deus? Se ele deixou a ex com um filho na barriga, imagina [o que vai fazer com] você daqui mais uns dias”, opinou outra. “Mulher, você tá namorando um rapaz que deixou a mulher grávida e cortou a pensão? Faça isso não. A culpa não é sua, mas é compactuar com o erro feito para outra mulher. Você acha mesmo que se fosse na sua época sem dindin ele faria isso? Continue no caminho de quem não tem bronca”, aconselhou um terceiro. “Magara arrumou um macho que largou a mulher grávida 6 meses e ainda cortou as despesas que dava à moça? Pule fora, Margareth. Boa coisa isso não há de ser, apenas mais um querendo ganhar fama às suas custas”, detonou mais uma.

Foto nos stories e declaração

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um romance com o músico, produtor e sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 anos, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca resolveu se declarar para o rapaz, sem assumir o relacionamento.

“Gato”, elogiou a influenciadora ao posar com o amado nos stories do Instagram, na noite de segunda-feira (3/2).

Quem é o rapaz?