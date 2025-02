Mãe e filha estão entre as vítimas de ataque brutal em Rondônia; polícia investiga o caso

Um ataque brutal em Presidente Médici, Rondônia, resultou na morte de três pessoas, incluindo uma mãe e sua filha, na madrugada de domingo (9). A identidade de uma terceira vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Moradores da cidade ouviram diversos disparos, e, ao amanhecer, os corpos foram encontrados na área do crime. Um dos corpos estava em um bueiro, sugerindo uma possível tentativa de esconder o crime.

A Polícia Civil isolou o local e iniciou as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do ataque. Peritos também foram chamados para realizar exames nos corpos e na cena do crime. A motivação para o ataque ainda não foi determinada, e a polícia segue investigando diferentes hipóteses.

A comunidade está em estado de choque com a violência, aguardando mais informações sobre o caso.

Legenda para foto ilustrativa:

Peritos e policiais isolam o local onde três pessoas foram mortas em Presidente Médici, Rondônia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.