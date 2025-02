Mãe e filho morrem abraçados durante incêndio que destruiu casas em Manaus

De acordo com moradores, Rafaela conseguiu sair da casa junto com parte da família, mas ao perceber que Patrick não estava com os irmãos, voltou para resgatá-lo. Infelizmente, mãe e filho não conseguiram sair a tempo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram asfixiadas antes de terem os corpos carbonizados.

Além das perdas humanas, cães também foram encontrados sem vida nos escombros. O incêndio deixou dez famílias desabrigadas e destruiu completamente quatro casas de madeira. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

VÍDEO: