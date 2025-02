Mãe e irmã de Neymar protagonizam climão com Bruna Biancardi no Santos

Bruna Biancardi esteve ao lado de Neymar, na noite de sexta-feira (31/1), durante sua apresentação no Santos. Mas parece que o relacionamento da influenciadora com os familiares do amado não é dos melhores. Biancardi está grávida da segunda filha com o jogador.

A coluna Fábia Oliveira já tinha contado que Rafaella Santos se distanciou da cunhada após o anúncio da nova gestação. Pois bem, queridos leitores, na festa da Vila Belmiro, a irmã e a mãe do atleta, Nadine Gonçalves, protagonizaram um verdadeiro climão.

Sem papo

Fontes desta jornalista que vos escreve observaram que todos à volta estavam muito felizes com a nova fase de Neymar, mas Rafaella e a mãe mantiveram distância de Bruna Biancardi e não houve interação entre elas.

A avó e a tia de Mavie, inclusive, ficaram ao lado de Helena, filha caçula do jogador, fruto do relacionamento dele com Amanda Kimberlly.