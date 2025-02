Maike tentou, mas levou um fora de Renata: “Não tô mais no momento de beijar aleatório”

Após o show exclusivo de Lauana Prado, 35, na noite do último sábado (15), Maike Cruz aproveitou o momento para declarar o seu interesse romântico por Renata Saldanha, mesmo após se envolver com ex-BBB Giovanna Jacobina, eliminada no último dia 4, com 52,61% dos votos.

Maike: “É só falar ‘bora’ que eu ‘boro’.”

Renata: “Não é assim. Não sou assim.”

Maike: “Como você é? Tem que ser conquistada? O que te encanta?”

Renata: “Não é encantar… É porque eu não tô mais no momento da vida de beijar aleatório.”

Maike: “E quem falou que eu tô? Eu falei que eu quero.”

Renata: “Só não gosto mais de fazer isso de forma aleatória.”

Maike: “Eu sei…”

