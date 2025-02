Mais de 133 mil famílias recebem o Bolsa Família a partir desta segunda no Acre

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$50, que chegam a mais de 118,6 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 7.829 gestantes e 3.354 nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$5,98 milhões.

Em fevereiro, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 396 famílias em situação de rua, 5.954 famílias indígenas, 3 famílias quilombolas, 110 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 152 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 138 famílias de catadores de material reciclável. No total, são mais de 6.753 famílias contempladas nos grupos prioritários no Acre.

Com 45,7 mil famílias contempladas, a capital Rio Branco é a cidade com maior número de beneficiários do Bolsa Família no Acre neste mês. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Cruzeiro do Sul (14.799), Tarauacá (9.383), Sena Madureira (9.245) e Feijó (5.918).

Cidade com pouco mais de 9 mil habitantes e 1.795 famílias atendidas, Jordão é o município do Acre com maior valor médio em fevereiro: R$882,33 — uma das dez maiores médias no país. Em seguida aparecem Santa Rosa do Purus (R$879,64), Assis Brasil (R$810,71), Porto Walter (R$810,47) e Tarauacá (R$785,56).

AUXÍLIO GÁS

Em fevereiro, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Ao todo, 49993 famílias no Acrereceberão R$106 referentes ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP. O investimento é de R$5,29 milhõe