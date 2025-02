Mantendo R$ 2 no prato, Restaurante Popular reabre com frango assado e suco de caju

Nesta segunda-feira (10), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou o Restaurante Popular, horas antes da reabertura do espaço, que estava fechado desde dezembro de 2024.

No vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito mostra o cardápio do restaurante para a reabertura: frango assado, arroz, feijão, macarrão, salada, a tradicional farofa e suco de caju natural.

“Hoje, meus amigos, é a grande reabertura do nosso Restaurante Popular! Como sempre, vamos servir uma refeição saborosa, de qualidade e, o melhor de tudo, por apenas dois reais. Isso significa mais segurança alimentar para as famílias da região. E as boas notícias não param por aí! Vamos construir mais quatro Restaurantes Populares, ampliando esse projeto que traz mais dignidade e qualidade de vida para a nossa gente. Podem contar com isso”, escreveu.

