Manu e Quemile perdem na semifinal e irão disputar o pódio em Navegantes

Depois de vencer Lucilia e Kawane, de São Paulo, no duelo de quartas de final por 2 sets a 1, com parciais de 21×18, 16×21 e 15×10, Manu e Quemile foram derrotadas pela dupla Andressa (PB) e Tainá (SE) por 23×21, 21×16 e 15×13 na semifinal da 1ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em Navegantes, Santa Catarina.

“Fizemos um jogo muito equilibrado na semifinal e perdemos nos detalhes. Queríamos iniciar a temporada com título, mas não foi possível”, comentou a acreana Quemile.

3º lugar

Manu e Quemile enfrentam Teresa e Bia, do Distrito Federal, neste sábado, 8, às 8 horas (hora Acre), na disputa do 3º lugar.

“Vamos em busca da medalha. É muito importante iniciar o ano com um pódio”, disse a atleta acreana.