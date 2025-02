Manu e Quemile vencem e são bronze na 1ª etapa do Circuito BB de Vôlei

Em jogo disputadíssimo, Manu e Quemile venceram Bia e Teresa, do Distrito Federal, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 10×21, 21×18 e 15×13 neste sábado (8), em Navegantes, Santa Catarina, e conquistaram a medalha de bronze na 1ª etapa do Circuito Banco do Brasil Aberto de Vôlei de Praia.

“Começa a temporada com uma medalha significa muito para a nossa equipe. Teremos uma temporada desafiadora e isso aumenta a nossa motivação”, declarou a acreana Quemile.

O próximo desafio da temporada 2025 para Manu e Quemile será a 2ª etapa do Circuito programada para Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 6 de abril.