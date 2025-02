Marcelo D2 é condenado por chamar João Doria de “assassino”

Doria entrou com uma ação pedindo indenização por danos morais e a retirada das postagens. O ex-governador acusava o cantor de publicar “conteúdo inverídico, manipulando a opinião pública”.

Em decisão de primeira instância, a Justiça condenou Marcelo D2 a indenizar Doria em R$ 50 mil, mas o cantor conseguiu a nulidade da decisão após alegar problemas na condução do processo.

O caso voltou a correr neste ano. Em decisão monocrática do desembargador Alberto Gosson, o cantor foi condenado a pagar uma multa de R$ 10 mil. Ele também deverá arcar com os honorários advocatícios de Doria.

Além do pagamento do valor, D2 terá que remover as publicações nas suas redes sociais. Ele ainda pode recorrer.

Procurada pelo Metrópoles, a assessoria do cantor não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.