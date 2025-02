Marcelo Rubens Paiva é agredido em homenagem no bloco Baixo Augusta

A homenagem do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta a Marcelo Rubens Paiva, autor do livro “Ainda Estou Aqui”, que inspirou o filme homônimo que concorre a três estatuetas no Oscar, foi marcada por um episódio de agressão ao escritor, antes do desfile na tarde deste domingo (23/2), no centro de São Paulo.

Paiva entrou com uma máscara da atriz Fernanda Torres, protagonista do filme, que disputa o prêmio de Melhor Atriz interpretando Eunice Paiva, mãe do escritor. Uma lata de cerveja foi arremessada instantes depois de Paiva cumprimentar o público. Depois, um homem arremessou uma mochila, que atingiu o rosto do homenageado.

Veja o momento da confusão

Mais tarde, um homem mostrou o dedo do meio para o escritor, que avançou com a cadeira de rodas para cima das grades. Diversos seguranças tiveram de conter a confusão. A homenagem foi interrompida por alguns minutos e depois foi conduzida pelo cantor Simoninha, ao lado da atriz Alessandra Negrini, rainha do Baixo Augusta.

Este domingo marca o segundo dia oficial do Carnaval de Rua paulistano, que tem uma grande variedade de blocos espalhados por diferentes regiões da capital paulista. Ao todo, a Prefeitura de São Paulo confirmou 601 blocos na edição deste ano. A expectativa é a de que mais de 16 milhões de pessoas curtam os desfiles que vão até o dia 9 de março, quando termina o pós-Carnaval.