Marcha para Jesus em Rio Branco terá apoio da prefeitura: “Nunca escondi minha fé”, diz Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reafirmou seu apoio à realização da Marcha para Jesus 2025, que promete reunir milhares de fiéis em um grande ato de celebração e fé. Em reunião realizada em seu gabinete, o prefeito discutiu com o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), Eldo Gama, e representantes de diversas instituições evangélicas, os detalhes da organização do evento.

O encontro teve como foco o planejamento da Marcha, que ocorrerá no dia 3 de maio, e das 48h de Louvor e Adoração, que antecederão a caminhada, nos dias 1º e 2 de maio. Durante esse período, 48 igrejas estarão em oração e louvor contínuos pela cidade, na Praça da Revolução. A programação contará ainda com a participação da banda Morada, que se apresentará como atração nacional.

“Este evento cristão é uma celebração de grande importância e sempre foi um sucesso em Rio Branco. Este ano, vamos realizar a concentração na Gameleira, com o palco principal montado na Arena da Floresta”, comentou Eldo Gama, presidente da Ameacre.

Bocalom, por sua vez, destacou que o evento já é um marco no calendário nacional desde 2009, quando foi sancionada a Lei Federal nº 12.025, que reconhece a Marcha para Jesus como um evento de relevância em todo o país. “Nunca escondi minha fé cristã e estou muito feliz em apoiar mais uma edição desse evento, que vai ser a maior já realizada em nossa capital”, afirmou o prefeito.