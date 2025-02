Márcio Bittar assegura mais R$ 10 milhões no Deracre e destaca trabalho de Gladson e Sula em obras

O governo do Acre, representado pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, se reuniu nesta quinta-feira (20), com o senador Márcio Bittar para discutir o andamento das obras no estado, todas financiadas por emendas parlamentares de sua autoria, além de novos projetos de infraestrutura.

“Essa reunião reflete o trabalho em conjunto que estamos realizando, com o apoio fundamental do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar. Juntos, estamos avançando em projetos como a passarela de Marechal Thaumaturgo e as obras viárias de Rio Branco, que vão melhorar a vida das pessoas. No Deracre, sabemos que o desenvolvimento é fruto de parcerias e dedicação, e é isso que encontramos no apoio do governador e do senador”, afirmou Sula Ximenes.

Sula destacou a construção de uma passarela de 201 metros sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, com estrutura mista de concreto armado e metálica. A obra, com pista de 2,40 metros para motos e pedestres, contará com um investimento de R$ 5 milhões e facilitará o acesso dos moradores ao aeródromo do município.

Também foram discutidas três licitações para obras viárias em Rio Branco, todas com recursos de emendas parlamentares de Bittar, somando R$ 85 milhões. A primeira, para o acesso ao Viaduto da Corrente, foi aberta em 6 de fevereiro, com propostas até 25 de março. A segunda, para pavimentação de 10 km de vias urbanas, recebe propostas até 28 de fevereiro. A terceira, para pavimentação da segunda fase do Anel Viário, terá propostas até 25 de março.

Durante a reunião, Sula solicitou o apoio de Bittar para garantir a liberação dos recursos federais e dar continuidade às obras, especialmente as de manutenção nas rodovias. Mesmo com a interrupção dos repasses, o Deracre segue realizando serviços essenciais.

Bittar se comprometeu a solicitar ao Ministério da Integração a liberação de R$ 126 milhões para obras rodoviárias e anunciou a destinação de R$ 10 milhões para o asfaltamento de ramais no Acre, com previsão de execução para 2025.

“Meu compromisso com o Acre é real. As emendas que destinei são para fazer a diferença na vida das pessoas e garantir um futuro melhor para todos”, afirmou o senador.

A reunião reforça o compromisso contínuo entre o governo do Acre e o senador Márcio Bittar em garantir infraestrutura de qualidade para a população acreana.