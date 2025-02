Márcio Figueiredo deixa o comando do Galvez após derrota

Márcio Figueiredo (Faísca) não é mais treinador do Galvez. A derrota para o Vasco por 1 a 0 nesse sábado (8), no Florestão, colocou um ponto final no trabalho do técnico.

“No futebol existem situações inexplicáveis. Conversei com o presidente (Igor Oliveira) e foi melhor sair. Um novo comandante talvez possa tirar mais do elenco”, declarou Márcio Figueiredo.

Igor Oliveira confirmou Maurício Carneiro como treinador interino para a sequência do Campeonato Estadual. Jader de Andrade será o auxiliar técnico e Tiago Teles assume a preparação física do Imperador.

“Os resultados e o futebol estão muito abaixo do esperado. É preciso mudar e vamos tentar conquistar o primeiro objetivo, garantindo uma vaga na semifinal”, afirmou o presidente.

O elenco do Galvez volta aos treinamentos nesta segunda-feira (10), e o próximo desafio no Estadual será contra o Rio Branco. O jogo será disputado no domingo (16), às 17 horas, na Arena da Floresta.