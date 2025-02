Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima decidem Super Taça na Arena do Juruá

Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima decidem neste domingo (16), às 17h, na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o título da Super Taça Acreana de Futebol. O título vale um prêmio de 35 mil reais para o campeão.

Marechal Thaumaturgo derrotou Rio Branco por 4 a 2, nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar nesse sábado, 15, na Arena do Juruá. Mâncio Lima bateu Epitaciolândia por 4 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal.

Rio Branco e Epitaciolândia disputam o 3º lugar do torneio, a partir das 14 horas, na Arena do Juruá.