Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, manda mensagem de apoio ao humorista

“A Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Whindersson Nunes, informa que o humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar.