Marina diz que COP30 não deve ser vista como festa, mas responsabilidade: “Muito trabalho”

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, destacou que a COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém (PA), não deve ser vista como uma celebração, mas como um evento de grande responsabilidade.

“Essa será uma COP, ao contrário de eventos como as Olimpíadas, que têm um caráter festivo. Será um período focado em muito trabalho, comprometimento e seriedade”, enfatizou.

VEJA TAMBÉM: Produtores rurais da Amazônia querem ter voz ativa na COP 30 a ser realizada em Belém em 2025

Por outro lado, os eventos culturais organizados em paralelo à COP30 têm atraído grande atenção tanto da mídia quanto do público. Artistas renomados como Ivete Sangalo e a banda britânica Coldplay já confirmaram suas participações nas apresentações vinculadas ao evento. Além disso, os organizadores dos festivais Rock in Rio e The Town, em colaboração com o Governo do Pará e a Vale, anunciaram a realização do evento “Amazônia Para Sempre”, que contará com a presença de Mariah Carey e de artistas locais, em uma grandiosa estrutura em forma de vitória-régia, no meio do Rio Guamá.

CONFIRA: Coldplay aceita convite de Lula e está confirmado para show na COP 30

A ministra também ressaltou que a COP30 ocorrerá em um contexto de crise climática e com a Amazônia enfrentando sérias ameaças, o que exige ações concretas. “Mesmo que consigamos reduzir o desmatamento a zero, se as emissões globais não forem reduzidas, a Amazônia poderá sofrer um processo de transformação em savana”, alertou

A COP30 será a 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), um evento internacional que reúne países e especialistas para discutir e definir ações contra as mudanças climáticas. O objetivo é criar soluções globais para reduzir os impactos ambientais e adaptar o planeta aos novos desafios impostos pelas mudanças no clima.