Marquezine se incomoda com bebedeira de família de João Guilherme

A comemoração do aniversário do ator João Guilherme na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, ainda tem gerado muitos comentários. O artista celebrou os 23 anos ao lado da família, de amigos e da namorada, Bruna Marquezine. E o que muitos internautas especularam realmente aconteceu: a famosa não interagiu com as concunhadas, preferiu se afastar e até mesmo se incomodou com a bebedeira no local.

A coluna Fabia Oliveira, que tem contatos em todos os lugares, obteve informações privilegiadas e exclusivas sobre a festa organizada em Goiânia para o aniversário de João Guilherme e te conta todos os detalhes.

Reclusão e desconforto

Entre os convidados estavam o pai do ator, cantor Leonardo, a esposa do sertanejo, Poliana Rocha, o apresentador Pedro Leonardo, o cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca. Sasha Meneghel e o marido, cantor João Lucas, também marcaram presença no evento.

Bruna e Sasha, porém, ficaram mais afastadas e reclusas. De acordo com fontes da coluna, havia uma placa de “Proibido Fotografar ou Filmar” no evento, mas ela não durou muito e foi retirada antes do fim da festa. João Guilherme, então, pediu que ninguém filmasse ou fotografasse seus convidados. Em determinado momento, porém, Pedro Leonardo tentou filmar as amigas, o que deixou João Guilherme bastante irritado.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel não se desgrudaram um minuto sequer durante a festa. Já João Lucas, marido da filha de Xuxa, se enturmou mais com a família do amigo e se divertiu no evento, sem se importar com filmagens. Bruna e Sasha, por sua vez, ficaram muito tempo dentro do quarto, sem interagir muito com os demais convidados.

Sem brigas!

Dessa forma, a festa acabou dominada por convidados da influencer Virginia Fonseca, que encheu as redes sociais com fotos e vídeos da celebração. Alguns desses convidados, aliás, seriam pessoas com quem Bruna Marquezine não se dá muito bem. Mas a atriz não causou nenhuma briga ou desconforto e preferiu simplesmente se afastar. João Guilherme mostrou que entendeu a situação e apoiou a amada.

Assim, quem achou que Bruna Marquezine não interagiu e teve zero troca com Virginia Fonseca ou as outras concunhadas acertou em cheio. Outro detalhe que a coluna descobriu é que a atriz de Besouro Azul ficou bastante desconfortável com a bebedeira descontrolada protagonizada pela família de João Guilherme. Eita!

Vale lembrar que internautas mais atentos descobriram que Virginia Fonseca está seguindo Bruna Marquezine no Instagram. Acontece que a atriz não retribuiu o follow na concunhada.