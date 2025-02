Matrículas para cursos de línguas

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) abre nesta quinta, 6, a partir das 8h, as matrículas para vagas remanescentes dos cursos de inglês e espanhol a distância para sete municípios do Acre.

As vagas são destinadas a alunos de instituições privadas e comunidade que já concluíram a educação básica. As inscrições, que ocorrem até esta sexta-feira (7), devem ser feitas no site celacre.com (acesse aqui o edital).

Para participar, o candidato deve fornecer o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e residir no município onde deseja concorrer, como Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá ou Xapuri.

O início das aulas está marcado para 17 de fevereiro com aulas online ao vivo duas vezes por semana, atividades e videoaulas gravadas, produzidas por professores do CEL no Centro de Mídias Educacionais da SEE.

Durante as aulas, os matriculados deverão dispor de ferramentas próprias como celular, computador ou tablet e internet para acesso. Também há a opção de o aluno assistir às aulas nos laboratórios dos polos da Universidade Aberta do Brasil de cada município, caso seja necessário apoio presencial.