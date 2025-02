MC Poze sobre prisão de Oruam: “Ando junto, mas não confio”

O rapper MC Poze publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais nesta quarta-feira (26), logo após a prisão de Oruam. No Instagram, ele escreveu: “Falo, ando junto, brinco, dou risada, troco ideia, mas não confio”, acompanhando a legenda com emojis de raiva e a música “Lei Anti-Oruam”, lançada recentemente pelo próprio Oruam. A postagem gerou especulações entre os fãs, principalmente porque os dois já colaboraram em diversas músicas e costumam ser vistos juntos em eventos.

A prisão de Oruam ocorreu durante uma operação da Polícia Civil na mansão do rapper, localizada no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriam um mandado de busca e apreensão e, no local, encontraram Yuri Pereira Gonçalves, foragido da Justiça e suspeito de integrar uma organização criminosa. Além da presença do fugitivo, a ação resultou na apreensão de uma pistola 9mm, armamento de airsoft e simulacros. Oruam afirmou que não sabia sobre o mandado de prisão do amigo, que estava em sua casa desde segunda-feira.

Esta foi a segunda vez, em menos de uma semana, que o artista foi detido. No dia 20, Oruam foi preso na Barra da Tijuca após realizar uma manobra arriscada com seu carro diante de uma blitz policial. Ele estava com a carteira de habilitação suspensa e acabou sendo autuado, sendo liberado após pagar uma fiança de R$ 60.720. A atitude levantou suspeitas de que a ação poderia ter sido uma estratégia de marketing para promover seu novo álbum.

Após ser solto, Oruam teve uma conversa com MC Poze, que compartilhou o momento com os seguidores. Em uma publicação, Poze disse que aconselhou o amigo, relembrando suas próprias experiências com a Justiça. “Já passei por isso de querer peitar o sistema, mas hoje tenho mais de 19 processos e não quero ver você nesse caminho”, escreveu o funkeiro. Em outro trecho, reforçou sua preocupação: “Se estou sendo chato, é para seu bem. Eu te amo, filho. Queria passar um tempo com você para refletirmos juntos”.

A relação entre MC Poze e Oruam se fortaleceu no cenário do rap e do funk, com sucessos como “Filho do Deputado”, “Mundo Covarde” e “Intenção e Indecisão”. No entanto, a recente prisão e as polêmicas envolvendo Oruam trouxeram novas discussões sobre sua trajetória. Aos 23 anos, o rapper já havia causado repercussão em dezembro de 2023, ao tatuar os rostos de seu pai, Marcinho VP, e de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, como forma de homenagem.

O caso segue sob investigação, enquanto a prisão de Oruam continua gerando debates no meio musical e entre seus fãs.