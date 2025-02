McDonald’s ganha mais dinheiro com aluguel do que com hambúrguer

O McDonald’s, a maior rede de fast food do mundo, divulgou seus resultados financeiros revelando uma estratégia de negócio surpreendente: a empresa lucra mais com aluguéis do que com a venda de hambúrgueres.

De acordo com os dados apresentados, 62% das receitas da companhia são provenientes de restaurantes franqueados, enquanto apenas 36% vêm de lojas próprias.

O segredo está no modelo de negócio adotado pela rede, que vai além do tradicional sistema de franquias.

Em vez de esperar que potenciais franqueados procurem a empresa para abrir uma loja, o McDonald’s toma a iniciativa de buscar e adquirir terrenos estratégicos.

A corporação compra o lote e constrói o restaurante, cabendo ao franqueado apenas a aquisição dos equipamentos.

Dessa forma, o McDonald’s não recebe apenas os royalties sobre as vendas, mas também o aluguel do imóvel. Este modelo é aplicado em 55% das mais de 43 mil lojas espalhadas pelo mundo.

Em 20% das unidades, o franqueado é proprietário de tudo, mas é sócio do McDonald’s no negócio, pagando royalties e uma parcela dos lucros.

Outros 20% seguem o modelo tradicional de franquia, onde o franqueado é dono de tudo e paga apenas os royalties. Os 5% restantes são lojas próprias da rede.

Esta revelação corrobora a tese de que o McDonald’s não é apenas uma rede de restaurantes, mas sim uma poderosa empresa do setor imobiliário.

O filme “Fome de Poder” (The Founder) retrata essa história, mostrando como Ray Kroc, figura-chave na expansão da marca, focou mais na estratégia imobiliária do que na própria comida.

A abordagem inovadora do McDonald’s demonstra como a gestão imobiliária pode ser um componente crucial no sucesso de uma rede de fast food global, transformando a empresa em um gigante não apenas da alimentação, mas também do mercado imobiliário.