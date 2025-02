A médica pneumologista Célia Rocha publicou mais um vídeo em suas redes sociais, entretanto a temática da vez é um pouco diferente, se comparada ao conteúdo usual de suas publicações.

Nesta quinta-feira (20) é comemorado o dia nacional de combate às drogas e ao alcoolismo e foi escolhido como tema da mensagem de Rocha.

“Precisamos convocar toda a comunidade para debater a questão do combate e dar ajuda àqueles adolescentes, principalmente, que usam drogas no nosso país”, comentou.

“Vamos ter boa vontade, vamos participar dessa luta e vamos sim acabar com essa dependência dos nossos jovens e acabando com a vida deles, com a formação deles para o futuro como profissionais, como responsáveis, tendo qualidade, tendo força, tendo discernimento a enfrentar a vida como um todo”, encerra a médica.

Veja vídeo: