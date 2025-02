Médica espancada durante assalto fazia o mesmo trajeto há 15 anos

“Eu me conscientizei como cidadã da criminalidade do país, da agressividade dos assaltantes e dos bandidos, da maldade que eles possuem. Eu sempre acreditei que eles pudessem ser regenerados, estou quase desacreditando”, lamentou.

O que se sabe

A mulher estava caminhando pela avenida quando foi abordada , por volta das 5h, pelos dois assaltantes.

Ida e volta ao hospital

Após ter recebido alta da unidade de terapia intensiva (UTI) e voltado para casa para continuar o tratamento, a médica retornou ao hospital na terça-feira (18/2). O filho da vítima, Fábio Dalprá, informou ao Metrópoles que ela teve uma piora da falta de ar e perceberam, pela ausculta, que o derrame pleural aumentou. Segundo ele, a médica voltou ao hospital após passar por procedimentos policiais.

Na segunda-feira (17/2), a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de ter realizado o assalto, que aconteceu na Avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Parque Continental. O homem preso era o motorista da motocicleta que abordou Marília, é ele quem desce do veículo e a espanca enquanto o comparsa tenta pegar um anel que está no dedo da vítima (veja vídeo abaixo). A moto foi apreendida pelos policiais.

