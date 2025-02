Médico é preso suspeito de estuprar paciente com câncer de mama

Um médico mastologista, identificado como Danilo Costa, de 46 anos, foi preso nesta terça-feira (4/2), sob a acusação de estuprar uma paciente com câncer de mama em Itabira, Minas Gerais. A Polícia Civil informou que o crime aconteceu no Hospital Nossa Senhora das Dores.

Segundo informações da Polícia Civil, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) iniciou as investigações após a paciente denunciar o abuso ocorrido durante atendimento com o suspeito quando tratava de um câncer de mama. Com o início das investigações, novas vítimas relataram abusos sexuais semelhantes cometidos pelo suspeito.

O médico teria cometido estupro contra ao menos seis mulheres. As vítimas possuem idades entre 35 e 52 anos. Elas eram pacientes e funcionárias do hospital onde o profissional atuava.

A partir das apurações feitas pela corporação, o Ministério Público pediu a prisão do investigado. Também foram solicitados a suspensão do passaporte do médico e um mandado de busca e apreensão na residência do médico.

A Justiça deferiu todos os pedidos, decretando a prisão preventiva do profissional.

Em nota, o delegado responsável pelo caso, João Martins Teixeira, destacou que as denúncias feitas pelas vítimas serão apuradas com o maior rigor. “A Polícia Civil incentiva a população a relatar qualquer situação de abuso, garantindo total confidencialidade”, reforçou o policial.

Reconhecimento profissional

O Hospital Nossa Senhora das Dores publicou em seu perfil do Instagram, em agosto de 2024, um documento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em que reconhece os trabalhos prestados pelo investigado (veja foto abaixo).

“A dedicação à saúde sempre é recompensada! Recentemente, o Dr. Danilo Costa, mastologista do Itacor, foi reconhecido pela Assembleia Legislativa pelo seu trabalho incrível no combate ao câncer de mama. Mais um marco para o Itacor, que segue firme no compromisso de oferecer o melhor para seus pacientes”, destacou o Hospital.