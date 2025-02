Médico remove cisto de quase 8 kg do ovário de paciente em cirurgia de urgência no Acre

Uma paciente foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto ovariano de quase 8 kg. O procedimento foi realizado pelo cirurgião José Ricarte, que compartilhou trechos da operação em seu perfil no Instagram.

A mulher, que não teve a identidade revelada, chegou ao consultório do médico em Rio Branco com fortes dores abdominais. Após exames detalhados, foi diagnosticada com torção do ovário esquerdo, também chamada de torção anexial, causada pelo crescimento excessivo do cisto.

Diante da gravidade do caso, a cirurgia foi realizada com urgência para evitar complicações. O médico, especialista em cirurgias bariátricas e procedimentos gerais, aproveitou para alertar as mulheres sobre a importância de procurar um especialista ao perceber dores persistentes na região abdominal.

Casos como esse reforçam a necessidade do acompanhamento médico regular e da atenção aos sinais do corpo.