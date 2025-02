Mega-Sena: aposta simples feita no RJ fatura R$ 131 milhões

O prêmio principal da Mega-Sena 2833, sorteado nesta terça-feira (25/2), saiu para uma aposta simples, no valor de R$ 5, feita em uma casa lotérica do bairro de Acari, no município do Rio de Janeiro. O sortudo vai ganhar sozinho o prêmio de mais de R$ 131 milhões.

A Mega-Sena 2833 teve os seguintes números: 01-03-13-16-36-56.

Além do sortudo do Rio, outras 205 apostas espalhadas pelo Brasil acertaram cinco dezenas e vão levar prêmios a partir de R$ 35 mil.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá na quinta-feira (27/2) e terá prêmio de R$ 3,5 milhões.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.