Mega-Sena: Ninguém acerta dezenas e prêmio acumula em R$ 120 milhões; veja números

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.831 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 103.779.962,71. As dezenas sorteadas foram: 32, 09, 38, 55, 48 e 02. Ninguém acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 120 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no sábado.