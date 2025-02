Conforme a Caixa, 90 apostas acertaram cinco números no último sorteio e levaram R$ 52.384,82, cada. Outros 6.377 apostadores cravaram quatro dezenas e receberam R$ 1.056,16 por bilhete premiado.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), de terça-feira (18/2), em qualquer casa lotérica do país, ou pelo site da Caixa Econômica Federal.