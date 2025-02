Melody: a robô que promete ser a companheira dos solteiros no futuro

A Realbotix, empresa de tecnologia inovadora, apresentou recentemente a Melody, uma robô humanoide de tamanho real projetada para servir como companheira para pessoas solteiras. Revelada na Consumer Electronics Show (CES) 2025, em Las Vegas, Melody foi desenvolvida para combater a solidão, oferecendo interações realistas e personalizadas.

Com a capacidade de manter contato visual, participar de conversas significativas e lembrar detalhes pessoais dos usuários, ela se aproxima notavelmente do comportamento humano. Além disso, Melody é facilmente desmontável e portátil, permitindo que os usuários a transportem com facilidade.

Equipada com tecnologia avançada de motores e inteligência artificial de código aberto, Melody exibe movimentos fluidos e naturais. Embora não seja projetada especificamente para fins íntimos, a robô pode ser programada para participar de conversas adultas, se desejado.

O CEO da Realbotix, Andrew Kiguel, destacou que Melody foi criada com a intenção de ser facilmente transportável e adaptável para diversas formas de interação pessoal, incluindo funções educacionais, de saúde e entretenimento.

Com um preço estimado de US$ 175.000, Melody representa um avanço significativo na robótica de companhia, oferecendo uma solução potencial para a crescente epidemia de solidão.