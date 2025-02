Memphis Depay compartilha vídeo de Maisa e web aponta suposto novo romance

O jogador do Corinthians Memphis Depay, de 31 anos, e a atriz Maisa Silva, de 22, se seguiram nas redes sociais, e o holandês compartilhou um vídeo de Maisa nos stories do Instagram dizendo: “Maisa entende a vida”. Foi o suficiente para que os fãs criassem rumores de um suposto novo romance entre os dois.

Por mais que o vídeo – originalmente publicado pela conta do campeonato Paulistão – tenha ficado apenas alguns minutos no perfil do jogador, antes de ser apagado, os seguidores e páginas de notícias sobre famosos começaram a circular a informação de que Maisa e Memphis estariam “se conhecendo melhor”. Apesar disso, não há fotos dos dois juntos nas redes sociais.

Maisa, no entanto, publicou um álbum de fotos após ir ao jogo do Corinthians no dia 19 de janeiro, e entre os registros, há um vídeo de Memphis entrando em campo. “Meu domingo não poderia ter sido melhor! Te amo, Corinthians”, escreveu.

Maisa é conhecidamente corintiana, e costuma posar para fotos usando o manto do Timão. No vídeo publicado pela conta do Paulistão, ela estava trajada com a camisa do time, visitando a Neo Química Arena. Atualmente, ela está no ar em Garota do Momento, novela das 18h da Globo, interpretando Bia.

Memphis Depay assinou o contrato com o Corinthians em setembro de 2024. O holandês, que acumula títulos em clubes europeus e do Reino Unido, assumiu a camisa 10 do Timão em 2025.

O Terra entrou em contato com a equipe de Maisa Silva, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.