Menina de 9 meses é encontrada engatinhando em estrada após assassinato brutal da mãe

Uma cena chocante deixou o Equador em luto: uma bebê de apenas 9 meses foi achada engatinhando sozinha em uma estrada deserta na província de Santa Elena, logo após o assassinato brutal de sua mãe, Rosa Yanina Vargas, de 28 anos.

Onde a bebê foi encontrada?

A pequena foi encontrada entre as paróquias de Atahualpa e Ancón, em uma rota pouco movimentada. Curiosamente, suas roupas estavam limpas, o que indica que foi abandonada pouco depois do crime. Graças a um alerta de moradores, a Polícia Nacional do Equador conseguiu resgatá-la e, após exames médicos, a entregou à avó materna, já que seu pai também faleceu devido a uma doença não especificada.

Situação do corpo da mãe

Poucas horas depois, policiais localizaram o corpo de Rosa, que foi assassinada com vários tiros na cabeça. Marcas de ferimentos nas mãos indicam que ela pode ter tentado se defender.

“Foi muito doloroso para nós. Não acredito que houve tamanha crueldade em assassinar essa mulher e deixar sua filhinha nessas condições”, lamentou Lorenza Catuto, moradora da região, ao site Primicias.

O caso gerou indignação na comunidade, que denuncia a violência crescente no local. “Aqui, em outras vezes, deixaram um corpo jogado, outros cadáveres que até incendiaram, e as autoridades só vêm para levar, tirar uma foto e nada mais acontece”, desabafou um morador, sob anonimato.

