Menino que mandou Trump calar a boca é o sétimo filho de Elon Musk

Aos quatro anos, o pequeno X Æ A-Xii Musk roubou a cena nesta semana ao mandar o presidente dos Estados Unidos calar a boca.

X é o sétimo filho do bilionário, que tem doze no total, com três mulheres diferentes. A mãe do menino é a cantora Grimes, com quem Elon Musk tem outros dois filhos, Exa e Techno.

O bilionário, de 53 anos, recorreu a métodos de reprodução assistida para engravidar tanto suas parceiras quanto barrigas de aluguel. Como a inseminação artificial tem mais chances de resultar em gestações múltiplas, Musk teve gêmeos, trigêmeos e depois gêmeos novamente –além dos filhos “únicos”.

Uma curiosidade sobre o magnata sul-africano é sua predileção por mulheres canadenses. As três mães de seus filhos, Justine, Grimes e Shivon, são do país mais setentrional das Américas. Confira quem são os 12 filhos de Elon Musk e suas mães:

JUSTINE WILSON E OS GÊMEOS E TRIGÊMEOS

Em 2000, Musk se casou pela primeira vez, com a escritora Justine Wilson. O primeiro filho do casal, Nevada, nascido em 2002, morreu aos dois meses de morte súbita neonatal. Em 2004, vieram os gêmeos Griffin e Vivian, gerados por inseminação artificial. Em recente entrevista ao site conservador Daily Wire, o bilionário declarou que rejeita a filha Vivian, uma mulher trans.

Ainda com Justine, Musk teve os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, todos meninos, nascidos em 2006, também por inseminação. Em 2008, o casal se separou e Musk se casou pela segunda vez, com a atriz Talulah Riley, com quem não teve filhos. Nesse período, ele também namorou Amber Heard, ex-mulher de Johnny Depp.

GRIMES E OS BEBÊS COM NOMES EXÓTICOS

Nascida Claire Elise Boucher, a cantora pop Grimes foi a segunda mãe dos filhos de Elon Musk. Com ela, o bilionário teve X Æ a-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus, os dois últimos via barriga de aluguel. Desde outubro de 2023, Musk e Grimes brigam na justiça pela guarda de X.

SHIVON E OS FILHOS ‘SECRETOS’

Um mês antes de Exa nascer, em novembro de 2021, Musk teve gêmeos com outra mulher, Shivon Zilis, executiva de uma de suas empresas, a Neuralink. Batizados de Strider e Azure, os gêmeos, também gerados em laboratório, foram mantidos em segredo pelo casal. Suas existências vieram à tona apenas em 2023, quando o jornalista Walter Isaacson, biógrafo de Musk, publicou uma foto dos bebês no X.

A essa altura, Musk já havia se separado de Grimes e assumido o relacionamento com Shivon. Em junho de 2024, Musk confirmou o nascimento de seu 12º filho, o terceiro com Shivon, após intensa especulação da imprensa americana. O bebê ainda não teve nome nem gênero revelados.

RAIO-X DOS HERDEIROS DE ELON MUSK

1: Nevada (2002), filho de Justine Wilson, morto aos dois meses de idade

2 e 3: Griffin e Vivian (2004), filhos de Justine Wilson

4, 5 e 6: Kai, Saxon e Damian (2006), filhos de Justine Wilson

7: X Æ a-Xii (2020), filho de Grimes

8 e 9: Strider e Azure (2021), filhos de Shivon Zilis

10: Exa Dark Sideræl (2021), filha de Grimes

11: Techno Mechanicus (2022), filho de Grimes

12: sem nome revelado (2024), filho de Shivon Zilis