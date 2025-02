Mesmo após polêmica, Karla Sofía Gascón irá participar da cerimônia do Oscar 2025

Mesmo após ter se envolvido em polêmicas por causa de antigas postagens, a atriz Karla Sofía Gascón irá comparecer à cerimônia do Oscar 2025, com todas as despesas pagas pela Netflix, segundo o site Variety.

A plataforma de streaming produziu “Emilia Pérez”, filme que tem Karla como protagonista. Os detalhes da aparição da atriz ainda estão sendo resolvidos. Não se sabe se ela irá andar no tapete vermelho, dar entrevistas ou sentar perto do elenco e produção do longa.

A atriz se envolveu em várias polêmicas após antigas mensagens preconceituosas suas ressurgirem online. Nas postagens, feitas no X, ela é racista, xenofóbica e homofóbica. Ela também falou mal sobre o Oscar e sobre sua co-atriz, Selena Gomez.

Recentemente, Jacques Audiard, diretor do filme, disse que Karla está “realmente se fazendo de vítima”: “Ela está falando dela mesma como se fosse a vítima, o que é surpreendente. É como se ela pensasse que palavras não machucam”.