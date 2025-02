Método inusitado de ‘cura’ para garganta inflamada viraliza na internet; veja vídeo

Um vídeo compartilhado nas redes sociais tem gerado risadas e comentários variados. Nele, uma mulher do interior revela uma técnica nada convencional para curar garganta inflamada: um procedimento que envolve azeite, algodão e… o próprio dedo. A cena, que mistura humor com uma tradição caseira, logo se espalhou pela internet, gerando reações engraçadas e algumas surpresas entre os internautas.

Nos comentários, muitos expressam seu espanto com a técnica. “Se uma dedada dessa não resolver, leva outra”, brinca um dos usuários. Outros preferem não saber como esse “remédio” é aplicado, com piadas como: “Prefiro ficar com a garganta inflamada mesmo”.

Entretanto, também não faltaram relatos de quem lembra com carinho dessas práticas antigas. “Minha avó fazia isso sempre que eu ficava doente. Funcionava!”, comentou um internauta.

O vídeo também gerou um debate sobre os métodos tradicionais de cura, com muitos ressaltando que, antigamente, as pessoas se viravam com recursos naturais para tratar diversas condições. “Antigamente era assim, o remédio era a sabedoria dos mais velhos e as plantas. Hoje, com todo esse monte de remédio, parece que estamos nos afastando do que realmente funciona”, disse uma internauta. Outros preferem as formas mais modernas de tratamento, com comentários como “Tô zerada da garganta, mas com medo de outra dedada”.

Além das piadas, o vídeo também trouxe à tona a nostalgia de quem cresceu com essas práticas e, para alguns, é um símbolo de como as gerações mais velhas, no interior, lidam com problemas de saúde com recursos próprios. “Só quem é da Amazônia sabe o terror das crianças de lá quando precisavam curar a garganta”, afirmou um dos comentários.

Veja o vídeo: