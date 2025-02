Metro quadrado de construção civil no Acre aumenta 0,60% no mês de janeiro, diz IBGE

A construção civil ficou mais cara no Acre, com alta de 0,60% no mês de janeiro de 2025, revelou pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (13). O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registra um acumulado de 5,07% em 12 meses.

O preço do metro quadrado na construção ficou em R$ 1.984,16, um dos maiores valores praticados no país – o Acre só perde para os estados de Santa Catarina, Rondônia e Rio de Janeiro.

De acordo com o Sinapi, o aumento de janeiro ficou 0,30 ponto percentual acima do índice de dezembro (0,21%) e começa o ano de 2025 com uma taxa maior que a do início do ano passado, que era de 0,19% em janeiro de 2024. Os últimos doze meses registraram uma alta de 4,31%, resultado acima dos 3,98% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O Sinapi foi criado em 1969 com o objetivo de produzir informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando à elaboração e avaliação de orçamentos, bem como o acompanhamento de custos.

A Região Nordeste, com alta em 8 dos seus 9 estados, destacou-se com o Piauí (2,07%), influenciado também pelo reajuste nas categorias profissionais, ficando com a maior variação regional em janeiro, 0,61%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,48% (Norte), 0,55% (Sudeste), 0,38% (Sul) e 0,30% (Centro-Oeste).

Com alta em ambas as parcelas, materiais e categorias profissionais, o Amapá foi o estado que registrou a maior taxa no primeiro mês do ano, 2,89%.